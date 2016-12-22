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Посольство нашло «политическое измерение» в смерти соратника Березовского
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Посольство нашло «политическое измерение» в смерти соратника Березовского
Политика, 07 апр, 23:56
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Посольство нашло «политическое измерение» в смерти соратника Березовского
Убийство в Лондоне соратника Бориса Березовского Николая Глушкова имеет для России «не только криминальное, но и политическое измерение», считают в российском диппредставительстве. Ранее дело по факту случившегося завел СК
Николай Глушков. 2006 год (Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»)

Гибель в Британии соратника Бориса Березовского и экс-замгендиректора «Аэрофлота» Николая Глушкова имеет для России «не только криминальное, но и политическое измерение», считают в посольстве России в Лондон. Соответствующее заявление опубликовано на его официальной странице в Facebook. В связи с этим российский посол в Великобритании Александр Яковенко, как уточнили представители дипмиссии, запросит встречу с главой полиции Лондона и попросит Скотланд-Ярд детально проинформировать российскую сторону о ходе расследования.

Глушков умер на 69-м году жизни 13 марта в Лондоне. Изначально британские полицейские сочли инцидент «необъяснимым», однако проведенное ими впоследствии вскрытие тела показало, что причиной гибели бизнесмена стало «сжатие шеи». Смерть Глушкова Скотланд-Ярд расценил как убийство. 16 марта стало известно о том, что дело после гибели экс-замгендиректора «Аэрофлота» по ст. 105 УК РФ (убийство) возбудил и российский Следственный комитет.

«Как известно из британской прессы, смерть российского гражданина произошла при весьма странных и загадочных обстоятельствах сразу после отравления семьи Скрипалей», — сообщили, комментируя это, в российском посольстве. Яковенко, как заметили в связи с этим дипломаты, «планирует воспользоваться советом британского Форин-офиса и запросить встречу с главой полиции Лондона, чтобы предложить британской стороне проинформировать нас детально о ходе расследования». «Для России, — как подчеркивается в заявлении дипмиссии, — это убийство носит не только криминальное, но и политическое измерение».

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О смерти Глушкова, по информации российского посольства в Великобритании, диппредставительство прежде получило от британского МИД соответствующую ноту. «Посольство признательно за полученный ответ, однако нота не содержит никакой информации, кроме отсылки нас к полиции Лондона в случае, если у нас есть вопросы», — заметили в пресс-службе, пояснив, что российские дипломаты «задавали властям Британии лишь один вопрос — детально информировать их о ходе расследования гибели российского гражданина».

«Именно на этот вопрос не получен ответ ни от полиции, ни от Форин-офиса, что не может не вызывать сожалений», — заметили в дипмиссии, подчеркнув, что «со времени смерти предпринимателя прошел уже практически месяц». «И, как и в случае с отравлением Скрипалей, британская сторона не предоставляет никакой информации. После наших неоднократных обращений, нам не остается ничего, кроме как предположить, что, скорее всего, это делается преднамеренно», — говорится в заявлении посольства.

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Николай Глушков являлся соратником олигарха Бориса Березовского. С 1989 года он работал главой отдела, а затем заместителем гендиректора совместного предприятия «ЛогоВАЗ», которое было создано Березовским. В 1991 году Глушков перешел на работу в «АвтоВАЗ». В 1996 году стал заместителем директора «Аэрофлота». На​ этом посту бизнесмен стал фигурантом уголовного дела о хищении средств авиакомпании. В 2000-м в рамках этого производства его арестовали. Впоследствии Глушков​ был осужден за злоупотребление служебными полномочиями. В 2010 году он, так же как и Березовский, получил политическое убежище в Великобритании.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия-Великобритания , Борис Березовский
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