Посольство России запросило данные о «посылке» в день отравления Скрипаля

Посольство России в Великобритании запросило у Лондона подтверждение сообщений о том, что британская разведка перехватила в день отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии электронное сообщение в Москву, в котором содержалась фраза «посылка была доставлена». Об этом сообщается в Twitter российского диппредставительства.

«Отличная (просочившаяся) история перехвата [сообщения]. Мы запросили подтверждение и более подробную информацию у Форин-офиса», — говорится в сообщении.

О том, что разведка Великобритании в день отравления Скрипалей перехватила электронное сообщение со словами «посылка была доставлена», которое было отправлено в Москву, сообщал Sunday Express. Британский таблоид отмечал, что сообщение входило в данные разведки, которые позволили премьер-министру страны Терезе Мэй прийти к выводу, что за покушением «со всей вероятностью» стоит Россия.​

Источники издания рассказали, что сообщение перехватили специалисты Королевских военно-воздушных сил Британии, находящиеся на Кипре. Одно сообщение было перехвачено 4 марта — в день отравления Скрипалей, второе — за день до этого.

По данным собеседников Sunday Express, 4 марта сообщение было отправлено «официальному лицу» в Москву из места, расположенного недалеко от Дамаска. Именно в нем говорилось, что «посылка была доставлена», а также о том, что два человека «сделали успешный отход». Лейтенант ВВС связал его с другим сообщением, перехваченным на день раньше. Содержание последнего источники издания не раскрыли.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в британском Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии. Позднее Тереза Мэй заявила, что не сомневается в причастности Москвы к произошедшему. Все обвинения в причастности к отравлению в Кремле отрицают и указывают на отсутствие доказательств.