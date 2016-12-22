Патрушев обсудил с главой МИД КНДР перспективы межкорейского диалога

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Об этом говорится в сообщении совбеза.

Темой разговора стали вопросы региональной безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, речь шла о перспективах межкорейского диалога.

Ли Ён Хо находится с визитом в Москве. На 10 апреля назначена его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны обсудят проблемы двустороннего сотрудничества, в том числе торгово-экономической кооперации, а также обменяются мнениями по международным проблемам. Особое место будет уделено межкорейскому урегулированию.