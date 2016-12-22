ФАС одобрила покупку «МегаФоном» ретейлера «Связной»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство компании «Лефборд Инвестментс Лимитед», которая является структурой сотового оператора «МегаФон», о приобретении АО «Связной логистика» и входящего в группу «Связной» ООО «Мобильный телекоммуникационный сервис». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«МегаФон» подал ходатайство в ФАС на приобретение «Связного» в конце марта. При этом в «МегаФоне» заявили РБК, что в случае одобрения сделки «Связной» будет объединен с «Евросетью».

В феврале «МегаФон» завершил сделку по приобретению 50% «Евросети» у «ВымпелКома», консолидировав 100% акций ретейлера.