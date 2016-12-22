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«МегаФон» купит компанию-владельца частот для 5G в Москве
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«МегаФон» купит компанию-владельца частот для 5G в Москве
Технологии и медиа, 14:03
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«МегаФон» купит компанию-владельца частот для 5G в Москве
Сотовый оператор «МегаФон» объявил о покупке компании, владеющей частотами, подходящими для развития связи 5G в столице. Ресурс предполагается использовать уже на чемпионате мира по футболу для создания опытной зоны
Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

Совет директоров «МегаФона» одобрил приобретение 100% ООО «Неоспринт», говорится в поступившем в РБК сообщении сотового оператора. В нем отмечается, что «Неоспринт» владеет третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4–3,6 ГГц в Москве, который является наиболее вероятным для строительства сетей пятого поколения мобильной связи (5G).

«МегаФон» планирует закрыть сделку к концу апреля. После этого компания будет готова назвать стоимость сделки и другие детали. «Приобретение «Неоспринта» позволит «МегаФону» получить высоковостребованный частотный ресурс в важном для компании регионе — в Москве. «МегаФон» планирует задействовать данный спектр для развертывание опытной сети 5G уже в июне в рамках мероприятий чемпионата мира по футболу», — отмечается в сообщении оператора.

По данным СПАРК, владельцами «Неоспринт» являются компания «Рандеву» (44%), Юрий Кобец (23%), Мирон Павлишин (23%) и Виталий Кобзарь (10%). Выручка в 2016 году (последние данные) — 2,3 млн руб., чистый убыток — 414 тыс. руб.

5G — следующий после 4G стандарт сотовой связи. Пока различные компании в мире проводят опытную эксплуатацию технологии. Например, опытные сети были запущены в Южной Корее к Олимпийским играм. Ожидается, что стандарт обеспечит возможность подключения к интернету, согласно оптимистичному прогнозу, до 100 млрд разного рода устройств, а скорость передачи данных составит до 10 Гбит/с. Благодаря этому можно будет практически моментально загружать видеоконтент, в том числе в HD-качестве, развивать беспилотные автомобили, новые сервисы, например голографическую видеосвязь. По прогнозу Ericsson, к 2022 году связь 5G будет у 550 млн абонентов по всему миру, или у 6% от их общего количества.

«Неоспринт» получила частоты по заявке и не для развития технологии 5G, поскольку власти пока не распределяли подобный ресурс. Причем с мая 2014 года, согласно постановлению правительства России, частоты должны преимущественно распределяться на аукционах.

Летом прошлого года «МегаФон» первым в России получил частоты для тестирования 5G на территории городов, где будет проводиться чемпионат мира по футболу 2018 года. Позже ресурс для тестирования 5G также выделили структурам «Ростелекома» и Национальному исследовательскому институту технологий и связи (НИИТС).

В октябре прошлого года «МегаФон» обратился к правительству с предложением в 2018 году провести аукционы на частоты в диапазонах 3,4–3,8 ГГц и 24,25–29,5 ГГц для строительства сетей 5G. Как поясняла РБК тогда операционный директор «МегаФона» Анна Серебряникова, заблаговременное выделение диапазонов для 5G позволит «заранее провести необходимые мероприятия по высвобождению полос частот от существующих применений» и обеспечить себя ресурсом для старта сетей 5G в 2019–2020 годах.

Дата проведения аукциона пока не назначена. Одобренная летом 2017 года программа развития цифровой экономики предполагает, что к 2020 году сети 5G будут развернуты во всех городах-миллионниках. Однако впоследствии в планах мероприятий по программе появилось уточнение, что в первую очередь сети 5G будут строить в промышленных зонах для работы интернета вещей. В городах 5G планируется строить фрагментами, поскольку абонентам пока не нужна такая огромная скорость передачи данных, а операторы не придумали способ окупить затраты.

Гендиректор TelcomDaily Денис Кусков отмечает, что «Неоспринт» была приобретена ради частотного ресурса в столице — на рынке, где традиционно мало свободных частот. Компания была не известна рынку и, скорее всего, не оказывает никаких услуг. Глава TelecomDaily предположил, что стоимость сделки могла составить 600–800 млн руб., исходя из того, что информации о компании и имеющегося у нее ресурса немного, а также цен, которые операторы ранее платили на частотных аукционах.

В то же время Кусков отметил, что нельзя полностью исключить риска того, что государство не разрешит использовать частоты текущим владельцам для развития 5G. Например, в 2011 году Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса) признала приоритетной технологией LTE (4G) для диапазона 2,5–2,7 ГГц. Таким образом операторы, развивавшие в этом диапазоне другие технологии, лишились возможности продлевать разрешения на частоты. При этом ГКРЧ разрешила лишь «Скартелу» (оказывала услуги беспроводного доступа в интернет по технологии WiMax под брендом Yota, впоследствии компания стала «дочкой» «МегаФона») и МТС (также развивал WiMax в Москве) использовать ресурс под LTE. Но при условии, что они перейдут в другую часть диапазона. Денис Кусков считает, что «МегаФон», «как крупный игрок рынка, вкладываясь в компанию, должен был обсудить с регулятором возможность сохранения частотного ресурса «Неоспринт».​
Автор: Анна Балашова.
Теги: «МегаФон» , 5G , радиочастоты , сделка
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