«МегаФон» попросил у ФАС разрешение на покупку «Связного»

«МегаФон» подал ходатайство на приобретение ретейлера «Связной». Если сделка будет одобрена, компанию объединят с «Евросетью». В «МегаФоне» РБК заявили, что могут стать миноритарным акционером объединенной компании

Фото: Петр Ковалев / Интерпресс / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ходатайства на приобретение нескольких юридических лиц, связанных с ретейлером «Связной», говорится в материалах ведомства. Одно ходатайство поступило от «Лефборд Инвестментс Лимитед», которая является структурой сотового оператора «МегаФон». Эта компания запросила разрешение на приобретение «Связной Логистика», одного из основных юрлиц ретейлера, и «Мобильного Телекоммуникационного Сервиса», который также входит в группу и занимается ремонтом коммуникационного оборудования.

Еще одна кипрская компания «Атомелия Инвестментс Лтд» подала ходатайство на покупку 100% голосующих акций «Связной Логистика», а также приобретение права определять условия осуществления предпринимательской деятельности в компаниях «Мобильный Телекоммуникационный Сервис», «Евросеть-Ритейл», «Про-Сервис» и «ЕС-Аренда» (три последних компании — структуры «Евросети»). Согласно выписке из кипрского реестра, Atomelia Investments Ltd​ с 22 февраля называется Dtsretail Ltd. С 5 февраля она принадлежит компании с Британских Виргинских Островов Lonestar Enterprises Ltd (100%), чьи акционеры не раскрываются. Однако представитель «МегаФона» сообщил, что «Атомелия» также является их структурой.

«Обсуждаем сделку по объединению бизнесов «Связного» и «Евросети», в результате которой «МегаФон» может стать миноритарным акционером объединенной компании», — сообщил представитель «МегаФона». Ранее представитель «МегаФона» заявлял, что так как подача ходатайства не обязывает заключать сделку, а процесс рассмотрения может быть длительным, то компания заранее направила документы в ФАС.

При этом в сообщениях ФАС говорится, что служба продлила рассмотрение обоих ходатайств до 21 мая «в ​связи с необходимостью получения дополнительной информации».

«МегаФон» завершил сделку по приобретению 50% «Евросети» у «ВымпелКома» в феврале этого года. Таким образом оператор консолидировал 100% акций мобильного ретейлера. ​Ранее, в августе 2017 года, «МегаФон» сообщил, что после завершения выкупа доли конкурента рассматривает «ряд вариантов стратегического развития «Евросети» и возможные сделки с некоторыми участниками рынка, в том числе с мультибрендовой мобильной розничной сетью «Связной». Тогда же стало известно, что группу компаний «Связной» с 1 сентября возглавит бывший финансовый директор «Евросети» Дмитрий Мильштейн.

На данный момент «Связной» подконтролен группе Solvers бизнесмена Олега Малиса, брата президента «Евросети» Александра Малиса. Как ранее писал «Коммерсантъ», рассматривался вариант создания отдельной компании, которая будет управлять салонами двух ретейлеров. Соучредителями новой структуры должны были стать «МегаФон», владельцы «Связного» и, возможно, третья сторона.

Как сообщил РБК Олег Малис, на данный момент рассматривается вариант, при котором у компании, владеющей «Евросетью» и «Связным», будет два совладельца: «МегаФон» и SLV (принадлежит Олегу Малису). Распределение долей, как и сроки совершения сделки, он комментировать отказался.

При этом в конце февраля РБК сообщал, что «Связной» начал тестировать новый формат магазинов, который в случае успеха может стать единым форматом для точек «Связного» и «Евросети». В салонах помимо привычных смартфонов, планшетов и аксессуаров к ним представлены квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, проекторы, устройства «умного» дома и другое.