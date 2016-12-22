В Чите закрыли на дезинфекцию детсад после отравления 17 воспитанников

Власти Читы приняли решение закрыть на дезинфекцию детский сад №63, после того как у 17 его воспитанников была выявлена норовирусная инфекция. Об этом ТАСС заявила замглавы управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Любовь Дубина.
«У большинства заболевших детей легкая степень тяжести [заболевания], у пятерых — средняя. Госпитализация им не понадобилась, лечение проводится амбулаторно. Детский сад закрыт, проводится дезинфекция», — сказала она.
По словам Дубиной, после контроля качества дезинфекции детей допустят в учреждение при наличии справок от педиатров.
Чиновница отметила, что во время проверки в детском саду выявили нарушения. По версии специалистов Роспотребнадзора, дети могли заразиться через пищу, так как этот вирус выявили у повара.
«Меры в отношении руководства детсада будут приняты позже, сейчас наша задача — локализовать заболевание и не допустить его распространения», — заключила Дубина.
4 апреля прокуратура Невского района Санкт-Петербурга начала проверку после госпитализации 10 воспитанников детского сада №111 с подозрением на сальмонеллез.