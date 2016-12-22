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Прокуратура Петербурга начала проверку после госпитализации детсадовцев
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Прокуратура Петербурга начала проверку после госпитализации детсадовцев
Общество, 12:56
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Прокуратура Петербурга начала проверку после госпитализации детсадовцев

В Санкт-Петербурге после госпитализации 10 воспитанников детского сада №111 прокуратура Невского района начала проверку. Об этом сообщается на сайте ведомства.​

В прокуратуре добавили, что к мероприятиям привлекут специалистов Роспотребнадзора.

Следственный комитет также начал проверку произошедшего. Как сообщается на сайте ГУ СКР по Санкт-Петербургу, ​следователи осматривают дошкольное учреждение, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

О том, что нескольких воспитанников детского сада, расположенного на Искровском проспекте, доставили в больницы с подозрением на сальмонеллез, ранее 4 апреля «Фонтанке.ру» сообщили родители госпитализированных детей.

Теги: Санкт-Петербург , госпитализация , детский сад
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