В Минздраве Татарстана назвали причину массового отравления школьников

Массовое отравление более 30 детей в школьной столовой в Арском районе Татарстана вызвала норовирусная инфекция. Ее смогли идентифицировать в течение 15 часов. Об этом заявил журналистам глава Минздрава республики Адель Вафитов, передает «Интерфакс».

В больницах остаются 39 детей. «На данный момент у нас находятся 30 детей на базе республиканской клинической инфекционной больницы. Еще девять детей, тоже учащиеся этой школы, — в Новокинесской участковой больнице», — сказал Вафитов. Состояние 22 школьников — «ближе к удовлетворительному».

Министр отметил, что вовремя начатое лечение дает свои результаты, дети поправляются. «Состояние остальных оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая терапия проводится», — сказал он, добавив, что дети могут выздороветь в течение недели.

«С учетом того что это вирусная инфекция, в ближайшие семь дней мы продолжим подворовые обходы для того, чтобы выявлять контактных, взрослых, детей и ограничить очаг распространения инфекции», — добавил Вафитов. По данным министра, установлен источник заражения детей, но он не стал его называть.

Массовое отравление в столовой Казанбашской школы Арского района произошло 10 февраля. Сообщалось, что в РКИБ Казани были госпитализированы 32 человека — ученики 1–9-х классов, один учитель и одна девушка, контактная с учащейся школы. Заболевшие школьники и учитель питались 10 февраля в столовой учебного заведения. Школа была закрыта на четыре дня — за счет весенних каникул. Ситуацию взял на личный контроль глава Татарстана Рустам Минниханов.

По факту отравления СК возбудил два уголовных дела: по ч. 1 ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) и ч. 1 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура республики проводит проверку по факту отравления в школе.

По данным следователей, накануне отравления, 9 и 10 февраля, в меню школьной столовой были куриный фарш и омлет. В понедельник, 12 февраля, директор Казанбашской школы Айдар Сафиуллин обратился в СУ СКР по Татарстану с явкой с повинной. Он рассказал о допущенных нарушениях в организации питания детей и добавил, что готов сотрудничать со следствием.