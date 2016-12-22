В Белом доме призвали фанатов «дважды подумать» о поездке в Россию на ЧМ

Британским и американским болельщикам стоит «дважды подумать», прежде чем ехать на чемпионат мира по футболу в Россию, так как им не смогут оказать полную консульскую помощь после сокращения диппредставителей из-за «дела Скрипаля». Об этом на условиях анонимности заявил высокопоставленный представитель Белого дома, пишет The Telegraph.

«Если вы столкнетесь с какими-то трудностями там (в России. — РБК), у нас просто не будет средств. С людьми происходят несчастные случаи. Они заболевают, и их нужно вывозить. Мы не утверждаем, что там произойдут какие-то крупные инциденты, но речь идет об этих вопросах в целом», — заявил он.

По словам американского чиновника, Вашингтон пытается работать с российскими властями по вопросу противодействия терроризму. Он подчеркнул, что у США стало меньше возможностей работать с Россией, после того как Москва выслала американских и британских дипломатов.

«Для Великобритании, я считаю, это большая проблема. Великобритания — великая спортивная нация, она серьезно относится к футболу. Британские футбольные болельщики появляются повсюду. Может ли ваше посольство обеспечить их безопасность или они будут вынуждены передать часть регулярной консульской поддержки другим?» — задался вопросом представитель Белого дома.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта. Полиция установила, что их отравили. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим средством «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. Лондон возложил ответственность за произошедшее на Россию, после чего выслал 23 российских дипломата. Позицию Великобритании поддержали многие западные страны, в том числе и США. Они также выслали обратно на родину сотрудников российских дипучреждений. Россия «зеркально» ответила странам Запада.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мундиаля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 российских городах.