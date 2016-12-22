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ВВС Израиля нанесли удар по объекту ХАМАС в секторе Газа
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ВВС Израиля нанесли удар по объекту ХАМАС в секторе Газа
Политика, 08:16
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ВВС Израиля нанесли удар по объекту ХАМАС в секторе Газа

Авиация Израиля атаковала объект движения ХАМАС, расположенный в секторе Газа, после попытки группы боевиков перейти через границу. Об этом сообщается на сайте израильской армии.

«9 апреля 2018 года самолеты ВВС Израиля атаковали военный объект, принадлежащий террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Как отмечается, атака произошла в ответ на попытку боевиков незаконно пересечь границу и заложить взрывчатку.

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«Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к попыткам террористической организации ХАМАС превратить периметр границы в зону боевых действий», — добавили в командовании армии Израиля.​

8 апреля Израиль запретил ввоз в сектор Газа автомобильных шин. Это решение было принято после того, как протестующие стали жечь покрышки, чтобы создать дымовую завесу для израильских снайперов, размещенных вдоль границы.

Теги: сектор Газа , Израиль , ВВС Израиля , авиаудар , ХАМАС
Главное
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