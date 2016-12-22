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Постпред России при ОБСЕ заявил о нарушени прав нацменьшинств на Украине
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Постпред России при ОБСЕ заявил о нарушени прав нацменьшинств на Украине
Общество, 03:35
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Постпред России при ОБСЕ заявил о нарушени прав нацменьшинств на Украине

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что в Латвии и на Украине ситуация с нарушением прав нацменьшинств «самая напряженная» среди стран-членов организации. Об этом Лукашенко заявил в интервью газете «Известия».

«Украина и Латвия — это главные реперные точки, которые сейчас обозначены. Латвия даже в большей степени, так как в украинском сюжете все-таки поработала Венецианская комиссия, хотя Киев и не исполняет все положения», — сказал российский постпред.

Он пояснил, что специнститут Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств следит в том числе за реализацией украинского закона об образовании. Помимо Украины и Латвии, нарушения встречаются в Эстонии и Литве, добавил Лукашевич.

Ранее в Риге прошла акция протеста против перехода школьного обучения на территории Латвии на латышский язык. По новому законодательству все средние школы Латвии должны перейти на новый стандарт, соответствующие поправки были внесены 2 апреля.

Как пояснял РБК сопредседатель Латвийского комитета по правам человека Владимир Бузаев, такие меры были введены для того, чтобы уменьшить конкурентоспособность русскоязычных граждан и дать преимущество коренной нации. Бузаев отмечал при этом, что обучение на русском языке в школах Латвии частично упразднили еще с 2004 года.

На Украине конфликтную ситуацию вызвало решение Конституционного суда от 28 февраля. Суд признал несоответствующим украинской Конституции закон о региональных языках, закреплявший их использование наравне с украинским в областях, где эти языки считают родными более 10% населения. В том числе мера коснулась русского языка.

Теги: Украина , Латвия , ОБСЕ
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