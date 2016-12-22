Мень поручил проверить расположение детских зон в ТЦ

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень поручил проверить расположение детских игровых зон в торговых центрах. Об этом глава ведомства рассказал в интервью газете «Известия».

По словам Меня, региональные надзорные и контрольные органы, в том числе Госстройнадзор, не проверяли исполнение свода правил по проектированию и строительству.

«Он [свод правил] гласит, что детские игровые комнаты не могут располагаться выше второго этажа и далее 20 м от выхода. На этом трагическом примере [пожар в Кемерово] мы видим, что эти правила не выполнялись», — сказал министр. Он добавил, что соответствующие проверки уже проводятся сотрудниками МЧС в регионах.

Ранее МЧС России отчиталось о проверке пожарной безопасности более 8,5 тыс. общественных мест, в том числе торговых центров, библиотек, музеев, спорткомплексов и ресторанов. Это составило 50% от общего количества запланированных к проверке объектов.

В большинстве случаев персонал не знает правил пожарной безопасности, а материалы, используемые для отделки помещений и путей эвакуации, не соответствуют требованиям.

2 апреля в рамках обеспечения пожарной безопасности Госдума предложила размещать кинотеатры и игровые зоны на первых этажах ТЦ. Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный пояснял при этом, что все торговые комплексы в таком случае придется перестраивать.