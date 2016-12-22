В Солсбери построят заборы вокруг посещаемых Скрипалями мест

Власти города Солсбери в Великобритании планируют построить заборы высотой около трех метров вокруг мест, где побывали перед отравлением бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом пишет газета The Mail Online со ссылкой на источники в сфере безопасности Британии.

«Временные ограждения пробудут на этих местах до осени этого года. Охрана от полиции вскоре начнет патрулировать эти объекты», — уточнил собеседник издания.

По его словам, заборы могут находиться вокруг дома Скрипаля, по крайней мере, еще полгода. ​Он также добавил, что дом Скрипаля в Солсбери, возможно, снесут. «Это проще, чем обследовать его в поисках следов отравляющего вещества «Новичок» (которым, по данным британской стороны, были отравлены отец и дочь)», — пояснил собеседник газеты.

Также возможен снос итальянского ресторана Zizzi и паба The Mill, которые Скрипали посетили незадолго до того, как были обнаружены без сознания.

Источники The Mail Online утверждают, что «Новичок» использовали в виде геля, а не газа. Им намазали ручку двери дома Скрипаля. Он прикоснулся к ней первым, поэтому большая часть отравляющего вещества осталась на его руках. Его дочь взялась за дверную ручку после отца, поэтому пострадала меньше.

Сергей и Юлия Скрипаль были найдены без сознания в одном из парков в британском Солсбери 4 марта. Полиция установила, что их отравили. Британский премьер Тереза Мэй заявили, что Скрипалей отравили нервно-паралитическим средством «Новичок», которое ранее разрабатывалось в СССР. Она сделала вывод, что к отравлению могла быть причастна Москва. В России эти обвинения отрицают. В данное время Скрипали пришли в себя.

Газета Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве пишет, что британские власти собираются предложить Скрипалям переехать в США и сменить имена. Сотрудники британской разведки MI6 уже провели по этому поводу с работниками американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ).