Минздрав сообщил о двух пострадавших украинцах в ДТП с поездом в Крыму

Среди пострадавших в ДТП с поездом и маршруткой в Крыму есть два гражданина Украины. Об этом сообщило «РИА Новости» в пресс-службе управления республиканского Минздрава.

«На месте трагедии работали три бригады скорой помощи. Сейчас трое пострадавших находятся в Красноперекопской ЦГБ. Пострадавшим гражданам Украины и России оказывается медицинская помощь в полном объеме, вне зависимости от гражданства», — сказали в министерстве.

Среди трех госпитализированных двое украинцев, один — россиянин. Двое находятся в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, один — в травматологии в состоянии средней тяжести.

Столкновение маршрутки с поездом Керчь — Армянск произошло на железнодорожном переезде недалеко от Армянска 8 апреля. Управление ГИБДД по Крыму сообщило, что в аварии погибли пять человек, включая водителя автомобиля, и были ранены семь человек.

Источник РБК в территориальном управлении МЧС и источник в центральном аппарате МВД назвал имена погибших и пострадавших в результате аварии. В ДТП погибли пять человек: Н. Катко 1937 года рождения, В. Сорокина 1995 года рождения, Н. Плахина, Е. Чудакаев 1965 года рождения и Т. Благодатная 1948 года рождения. Среди пострадавших семь человек: Т. Рыбак, Б. Мамедов, О. Идэс, И. Миронов, О. Булава, Т. Спесивцева, Г. Спесивцев.

По факту смерти пяти человек и травмирования семи СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц).