Число пострадавших в аварии с электричкой в Крыму выросло до семи

Число пострадавших при столкновении микроавтобуса и электрички в Крыму выросло до семи. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГИБДД республики сообщает «РИА Новости».

По словам собеседника журналистов, детей среди пострадавших нет. Единственный несовершеннолетний, находившийся в маршрутке, по его словам, не пострадал.

Среди погибших, как сообщил источник, в том числе водитель микроавтобуса.

Источник в экстренных службах сообщил агентству, что двое пострадавших попали в реанимацию.

РБК направил запрос о точном числе пострадавших в Минздрав Крыма.

Ранее сообщалось о пятерых погибших в аварии. Число получивших ранения, по разным данным, варьировалось от трех до 12.

Микроавтобус и электричка столкнулись на железнодорожном переезде недалеко от Армянска. По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель маршрутки, выехавший на пути перед поездом.