СК завел дело по факту смерти пяти человек в ДТП с поездом в Крыму

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пяти человек и травмирования семи человек в результате столкновения поезда с микроавтобусом в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба главного управления СКР по республике.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц).

В СК установили, что 8 апреля данный поезд выполнял маршрут Армянск — Керчь. На железнодорожном переезде между городами Армянск и Красноперекопск он столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. Автомобиль ехал из Севастополя в Армянск. В результате аварии погибли пять человек, включая водителя микроавтобуса. Еще семеро госпитализированы с различными травмами, им оказывается медпомощь.

Следователи осматривают место ЧП, допрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают организатора пассажирских перевозок по данному маршруту.

Изначально ГУ МВД России по Крыму сообщало о пяти погибших и таком же количестве пострадавших в указанном ДТП. Позже управление регионального ГИБДД уточнило, что пострадавших — семь человек.

Ространснадзор по поручению Минтранса России проведет проверку перевозчика, микроавтобус которого столкнулся с пригородным поездом № 6770 Феодосия — Армянск в Крыму, сообщает пресс-служба транспортного министерства. «По предварительным сведениям характер перевозки был заказным. Наличие лицензии уточняется», — отмечается в сообщении.

Маршрутное такси, которое столкнулось с электричкой, принадлежит частной транспортной компании «Браво-Люкс». Об этом заявил «Интерфаксу» представитель руководства компании. «Подтверждаю, это наш автобус, другие комментарии пока не имею права давать, я сейчас на месте ДТП. Мы пока разбираемся», — добавил собеседник агентства.