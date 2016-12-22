Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,43 57,76 EUR Нал. 71,73 70,88 USD Бирж. 58,18 +0,46 EUR Бирж. 71,38 +0,76 USD ЦБ. 57,83 +0,25 EUR ЦБ. 70,71 +0,11 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7031,20 +168,90 MOEX 2281,23 -0,65% RTS 1236,48 -1,36% Brent 66,93 -2,29% DJIA 23932,76 -2,34% Nasdaq 6915,11 -2,28% FTSE 7183,64 -0,22%
СК начал проверку после гибели пяти человек в ДТП с поездом в Крыму
Лента новостей
Помощник Трампа допустил удар по Сирии из-за утверждений о химатаках 17:28, Политика Чемпионат Испании по футболу. «Реал» — «Атлетико». Онлайн 17:15, Спорт СМИ узнали о переговорах тренера «Зенита» с Федерацией футбола Италии 17:02, Спорт В Германии 26 тыс. человек эвакуировали для обезвреживания бомбы 16:59, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 16:47, РБК и Билайн Трамп пригрозил ответственным за химатаку в Сирии расплатой 16:36, Политика СК начал проверку после гибели пяти человек в ДТП с поездом в Крыму 16:33, Общество Павел Погребняк оформил дубль в матче чемпионата России 16:31, Спорт Мюнстерский злоумышленник оказался фигурантом четырех дел 16:20, Общество Киев опроверг договоренность о возвращении экипажа «Норда» в Крым 15:52, Политика В Петербурге умер входивший в группу «Митьки» художник Владимир Яшке 15:50, Общество МИД России заявил о недопустимости военного вмешательства в Сирию 15:49, Политика Чайка пообещал опубликовать документы по делам Березовского и Литвиненко 15:20, Общество Умерла актриса Анжелика Волчкова 14:54, Общество Число пострадавших в аварии с электричкой в Крыму выросло до семи 14:35, Общество Столкновение электрички и микроавтобуса в Крыму. Фоторепортаж 14:27, Фотогалерея  В МВД Германии не нашли террористического следа в мюнстерском инциденте 14:20, Общество МИД анонсировал встречу Лаврова с его коллегой из КНДР 10 апреля 14:15, Политика Токсиколог рассказал о «чудесном» выздоровлении Скрипалей 13:31, Общество После гибели пяти человек при пожаре в Новгородской области завели дело 13:20, Общество Племянница Скрипаля заявила о готовности посетить Скотленд-Ярд 13:20, Политика В многоэтажном доме в Москве произошел пожар 12:42, Общество Пять человек погибли при столкновении поезда и микроавтобуса в Крыму 12:34, Общество Опубликовано новое видео столкновения танкера и исторического здания 12:17, Общество В Минобороны заявили о желании Запада сорвать вывод боевиков из Думы 12:06, Политика Что больше влияет на потребителей - комфорт или цена 11:59, РБК и Билайн Найденный у въехавшего в толпу в Мюнстере автомат оказался муляжом 11:51, Общество В Киеве заявили о попытке нелегально вывезти экипаж «Норда» в Россию 11:44, Политика
СК начал проверку после гибели пяти человек в ДТП с поездом в Крыму
Общество, 16:33
0
СК начал проверку после гибели пяти человек в ДТП с поездом в Крыму

Следователи начали доследственную проверку обстоятельств гибели пяти человек при столкновении поезда и маршрутки на нерегулируемом железнодорожном переезде в Крыму. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Количество пострадавших уточняется. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Пять человек погибли при столкновении поезда и микроавтобуса в Крыму
Общество

В воскресенье, 8 апреля, под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь — Армянск погибли пять человек. По данным пресс-службы управления ГИБДД по Крыму, на которую ссылается «РИА Новости», семеро получили травмы. Ранее республиканское управление МВД сообщало о пяти пострадавших. ТАСС в медицинских кругах заявил, что в аварии пострадали 12 человек. Трое из них сами обратились за медпомощью: двое в Армянске, один — в Красноперекопске.

Столкновение электрички и микроавтобуса в Крыму. Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

Источник «Интерфакса» в штабе на месте ЧС уточняет, что ДТП спровоцировал водитель маршрутки, который выехал на переезд перед поездом.

Теги: Крым , ДТП , Поезд , СКР
Главное
Трамп пригрозил ответственным за химатаку в Сирии расплатой Политика
Материалы по теме
Пять человек погибли при столкновении поезда и микроавтобуса в Крыму Общество
Число пострадавших в аварии с электричкой в Крыму выросло до семи Общество
В Башкирии при столкновении поезда с автомобилем погиб человек Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.