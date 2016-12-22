СК начал проверку после гибели пяти человек в ДТП с поездом в Крыму

Следователи начали доследственную проверку обстоятельств гибели пяти человек при столкновении поезда и маршрутки на нерегулируемом железнодорожном переезде в Крыму. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета России.
На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Количество пострадавших уточняется. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
В воскресенье, 8 апреля, под Армянском на железнодорожном переезде маршрутка столкнулась с пригородным поездом Керчь — Армянск погибли пять человек. По данным пресс-службы управления ГИБДД по Крыму, на которую ссылается «РИА Новости», семеро получили травмы. Ранее республиканское управление МВД сообщало о пяти пострадавших. ТАСС в медицинских кругах заявил, что в аварии пострадали 12 человек. Трое из них сами обратились за медпомощью: двое в Армянске, один — в Красноперекопске.
Источник «Интерфакса» в штабе на месте ЧС уточняет, что ДТП спровоцировал водитель маршрутки, который выехал на переезд перед поездом.