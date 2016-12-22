МИД России заявил о недопустимости военного вмешательства в Сирию

Военное вмешательство в Сирию, где находятся российские военнослужащие, под надуманными предлогами недопустимо. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД напомнили, что россияне находятся в Сирии по просьбе законного правительства страны. Вмешательство извне, как заявили в ведомстве, абсолютно недопустимо и «может привести к самым тяжелым последствиям».

«Продолжаются информационные вбросы о применении хлора или других отравляющих веществ правительственными войсками», — заявили в ведомстве, комментируя сообщения о химатаке в Думе, появившиеся 7 апреля. МИД напомнил, что информация идет от гуманитарной организации «Белые каски», которую неоднократно ловили на нарушениях и не раз уличали в смычке с террористами, а также от правозащитных организаций, базирующихся в США и Великобритании.

Ранее, 8 апреля, начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко заявил, что заявления о применении химоружия сирийскими войсками преследуют цель сорвать вывод боевиков «Джейш аль-Ислам» из города Дума. Он добавил, что это «излюбленная Западом тема».

Ранее агентство SANA сообщило, что правительственная армия Сирии возобновила атаки на последний очаг сопротивления сирийской оппозиции в Восточной Гуте — город Дума. Reuters со ссылкой на повстанцев сообщал, что сирийские войска сбросили на мирных жителей в городе бомбу с ядовитыми химикатами. Правозащитники заявили о гибели 11 человек.