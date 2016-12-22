В Минобороны предложили законодательно регулировать оборот дронов

В Министерстве обороны России считают необходимым введение законодательного регулирования гражданских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил начальник зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил РФ генерал-майор Сергей Бабаков.

По словам Бабакова, опасность дронов — в их массовости, их можно купить даже в детском магазине и использовать по-разному. Он подчеркнул, что беспилотники — «одна из новых угроз». «Нужно приводить в порядок использование этих предметов, так называемых «игрушек», прежде всего, на законодательном уровне», — считает он. По его словам, подходить к вопросу нужно комплексно — «не только с точки зрения противовоздушной обороны. Здесь должна и полиция быть, и национальная гвардия».

Бабаков добавил, что речь идет больше о мерах организационного характера, чем о противодействии.

«Средства борьбы против них есть. Мы не стоим на месте, развиваемся — применяем против них какие-то новые приемы тактические. Применяем широко средства радиоэлектронной борьбы», — добавил генерал.

4 апреля министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о беспилотниках, которые применяют боевики в Сирии. По его словам, эти аппараты способны действовать на расстоянии до 100 км и оснащены боеприпасами. «Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. В течение последних трех месяцев мы уничтожили 17 таких аппаратов», — добавил он.

Первые сообщения об атаке дронов на российские военные базы в Сирии появились в январе 2018 года. Нападение произошло 31 января 2017 года. В результате погибли двое российских военнослужащих, приводились противоречивые данные о поврежденной авиатехнике.