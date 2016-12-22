Владелец «Норда» рассказал о гарантиях возвращения экипажа в Крым

По словам представителя судовладельца, украинская сторона дала гарантию, что члены экипажа рыболовного судна «Норд» покинут Украину через пропускной пункт на границе с Крымом. Ранее их не выпустили из страны в Харьковской области

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Украинские власти дали гарантию судовладельцу, что экипаж арестованного сейнера «Норд» покинет страну через границу с Крымом, рассказала ТАСС представитель керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева.

«Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников», — сказала Шевелева и добавила, что сейчас экипаж находится в Харькове, моряки «отдыхают и отсыпаются» в гостинице.

Ранее 8 апреля адвокат Владимир Войтюк рассказал, что украинские пограничники не позволили членам экипажа пересечь границу в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области.

Судно под российским флагом было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Власти обвинили моряков в незаконном пересечении украинской границы, так как в Киеве считают Крымский полуостров своей территорией.



В субботу, 7 апреля, девять членов экипажа «Норда», которые проходили по административному обвинению, были оштрафованы судом в Мариуполе. Они получили штрафы в размере от 3–3,4 тыс. грн (6,6–7,5 тыс. руб.). Однако против капитана сейнера выдвинуто обвинение по уголовной статье, он был помещен под арест. Ему объявили о подозрении в нарушении положений 2 ст. 332-1 УК (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пояснял, что, с точки зрения Украины, которая рассматривает Крым как оккупированную территорию, задержанное судно является украинским и сами моряки являются гражданами Украины. «Судно является украинским, члены команды — украинцы. Поскольку они являются гражданами Украины, то никакой целесообразности доступа к ним работников дипломатических учреждений других государств нет», — пояснял Слободян. Он отметил, что десяти членам команды «Норда» предоставили продовольствие, медикаменты и необходимые вещи, данные о том, что моряки находятся в плохих условиях,​ «не соответствует действительности». Ранее сообщалось, что к команде траулера не пускают российского консула.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины по статье об угоне водного транспорта, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет