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Владелец «Норда» рассказал о гарантиях возвращения экипажа в Крым
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Владелец «Норда» рассказал о гарантиях возвращения экипажа в Крым
Общество, 09:06
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Владелец «Норда» рассказал о гарантиях возвращения экипажа в Крым
По словам представителя судовладельца, украинская сторона дала гарантию, что члены экипажа рыболовного судна «Норд» покинут Украину через пропускной пункт на границе с Крымом. Ранее их не выпустили из страны в Харьковской области
Фото: Государственная пограничная служба Украины

Украинские власти дали гарантию судовладельцу, что экипаж арестованного сейнера «Норд» покинет страну через границу с Крымом, рассказала ТАСС представитель керченского рыбколхоза имени 1 мая Анна Шевелева.

«Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам, для обеспечения перехода выделена группа пограничников», — сказала Шевелева и добавила, что сейчас экипаж находится в Харькове, моряки «отдыхают и отсыпаются» в гостинице.

Ранее 8 апреля адвокат Владимир Войтюк рассказал, что украинские пограничники не позволили членам экипажа пересечь границу в пункте пропуска Гоптовка на украинско-российской границе в Дергачевском районе Харьковской области.

Судно под российским флагом было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Власти обвинили моряков в незаконном пересечении украинской границы, так как в Киеве считают Крымский полуостров своей территорией.

В субботу, 7 апреля, девять членов экипажа «Норда», которые проходили по административному обвинению, были оштрафованы судом в Мариуполе. Они получили штрафы в размере от 3–3,4 тыс. грн (6,6–7,5 тыс. руб.). Однако против капитана сейнера выдвинуто обвинение по уголовной статье, он был помещен под арест. Ему объявили о подозрении в нарушении положений 2 ст. 332-1 УК (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян пояснял, что, с точки зрения Украины, которая рассматривает Крым как оккупированную территорию, задержанное судно является украинским и сами моряки являются гражданами Украины. «Судно является украинским, члены команды — украинцы. Поскольку они являются гражданами Украины, то никакой целесообразности доступа к ним работников дипломатических учреждений других государств нет», — пояснял Слободян. Он отметил, что десяти членам команды «Норда» предоставили продовольствие, медикаменты и необходимые вещи, данные о том, что моряки находятся в плохих условиях,​ «не соответствует действительности». Ранее сообщалось, что к команде траулера не пускают российского консула.

Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины по статье об угоне водного транспорта, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет

Охотники на бычков

Россия и Украина ведут в Азовском море общую добычу рыбы. Условия промысла определяются протоколом специальной российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства, созданной еще в 1993 году. На ежегодном заседании комиссия устанавливает лимиты на вылов рыбы в Азовском море для двух государств. Основные объекты добычи — тюлька, хамса и бычки. В 2018 году разрешенный для России и Украины лимит добычи тюльки составляет 70 тыс. тонн, хамсы — 55 тыс. тонн, они добываются без разделения на национальные объемы. Зато на добычу бычков у каждой страны свои лимиты: для России разрешенный объем добычи составляет 10 тыс. т, для Украины – 15,1 тыс. т.

На Азовское море, по данным Росрыболовства, приходится в среднем около 20% всего осуществляемого российскими рыбаками вылова в Азово-Черноморском бассейне. В 2017 году в Азовском море было добыто 21 тыс. т рыбы (в том числе более 7 тыс. т тюльки и 7,5 тыс. т бычка), во всем Азово-Черноморском бассейне — 97 тыс. т водных биоресурсов. Рыбу в Азовском море в рамках разрешенных национальных лимитов ловят рыбаки четырех российских регионов: Ростовской области, Краснодарского края, Крыма и Севастополя.

В Азовском море не так много рыбы, поэтому крупные российские компании не ведут там промысел, констатирует президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб. По данным Росрыболовства, разрешение на вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне в 2017 году имели 244 предприятия, из них 18 — с использованием судов. Помимо компаний, которые используют для ловли рыбы среднетоннажные суда (траулеры и сейнеры), в Азовском море рыбачат сотни рыбаков на катерах и яликах, которые ведут промысел сетями, уточняет Сивочуб. По его словам, небольшие суда крымских рыбаков лучше приспособлены для промысла в Азовском море, в Черном они могут работать только короткий сезон, когда благоприятствует погода.

Арест сейнера «Норд» стал для крымских рыбаков полной неожиданностью, заявил РБК Андрей Дедюхин, начальник департамента по рыболовству Минсельхоза Крыма, экс-председатель комитета по рыболовству республики (упразднен в 2016 году). «Никто не ожидал, что так произойдет. Были договоренности, четыре года спокойно рыбачили, не было никаких проблем. Это, конечно, провокация со стороны Украины», — сказал он.

Промысел рыбы в Азовском море общий, и там нет границы, которую рыбаки могут нарушить, поясняет Сивочуб из Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. Со стороны украинского берега вылавливается тюлька — ее добычей занимался и «Норд». Катера погранслужб России и Украины обычно досматривали и российских, и украинских рыбаков, и никаких проблем не было, рассказывает Сивочуб.
После того, как украинские пограничники задержали «Норд», крымские рыбаки не чувствуют себя в безопасности, сетуют в Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма. «Рыбаки в Керчи боятся выйти в море и не ведут промысел. Пограничники рекомендуют держаться подальше от украинского берега, но никаких гарантий нет», — говорит Сивочуб. Для крымских рыбодобывающих предприятий потеря промысла в Азовском море может привести к «социальной катастрофе», считает Дедюхин. «Надеюсь, пограничники ужесточат контроль, и ситуация нормализуется», — добавляет он.

В Росрыболовстве ранее не исключили, что история «Норда» может повториться и с другими крымскими рыбаками, и призвали их соблюдать превентивные меры. Ведомство 5 апреля объявило о создании оперативного штаба для обеспечения безопасности российских рыбаков и пресечения противоправных действий украинских пограничников.

Авторы: Владислав Гордеев, Анна Рудяк.
Теги: Судно
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