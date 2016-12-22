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Генконсул США рассказал об «уникальном опыте» Великого поста в России
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Генконсул США рассказал об «уникальном опыте» Великого поста в России
Общество, 07:39
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Генконсул США рассказал об «уникальном опыте» Великого поста в России

Генеральный консул США во Владивостоке Майкл Кийс выдержал весь Великий пост. Об этом сообщается на странице в Facebook американского консульства.

Как отмечается в сообщении, такие образом он выполнил свое обещание, которое дал перед журналистами.

«Это был очень непростой опыт, и я не могу не восхищаться россиянами, которые выдерживают пост каждый год», — поделился своими ощущениями Майкл Кийс. Он отметил, что получил полезный и уникальный опыт, потому что отказ от вещей, которые любишь, помогает «по-новому понять и оценить, как много прекрасного дается тебе в обычные дни». Генеральный консул сказал, что планирует отметить пасху с жителями Владивостока, и выражает благодарность всем своим друзьям из России, которые «вдохновляли и поддерживали» его во время Великого поста. меня во время поста.

Великий пост считается у православных христиан самым длинным в году. Он длится 40 дней и является подготовкой к празднованию Пасхи. В 2018 году православная церковь отмечает Воскрешение Христа 8 апреля.

Еще одним представителем американского дипломатического ведомства, который решил познакомиться с русскими традициями, является посол США в России Джон Хантсман. Он решил окунуться в прорубь в честь православного праздника Крещения. Однако, сделал это американский посол не в день праздник, 19 января, а 21 января. Хантсман окунулся в иордань около Новоиерусалимского мужского монастыря. После этого он рассказал, что ему понравился этот обычай, который он назвал «великой русской традицией». Американский посол отметил, что он хотел бы еще раз окунуться в прорубь с представителями российских властей.

Теги: Генконсул , Великий пост , Генеральное консульство
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