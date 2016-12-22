Посол США заявил о желании нырнуть в прорубь с российскими властями

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что ему понравились крещенские купания и он готов еще раз окунуться в прорубь, если ему составят компанию представители российских властей, передает «Интерфакс».

«Участвуя в традициях праздника Крещения Господня, я чувствовал, что являюсь частью чего-то важного и сокровенного для русских», — рассказал о своих ощущениях Хантсман.

Дипломат добавил, что ему понравилось нырять в прорубь.

«И я сделаю это снова, особенно если смогу договориться сделать это вместе с высокопоставленными представителями руководства страны», — отметил он.

21 января Джон Хантсман окунулся в прорубь возле Новоиерусалимского мужского монастыря в Московской области. Тогда он сказала, что для него это был первый подобный опыт. Также Хантсман подчеркнул, что крещенские купания — это «великая русская традиция».