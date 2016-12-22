Европейские лидеры выразили соболезнования в связи с наездом в Мюнстере

Лидеры европейских стран выразили соболезнования Германии в связи с наездом автомобиля на толпу в Мюнстере, в результате которого погибли три человека.



Так, президент Франции Эмманюэль Макрон в своем Twitter написал, что его страна «разделяет страдания Германии». Он отметил, что все его мысли о жертвах в Мюнстере.



Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано заявил, что его страна «рядом со всей Германией, с пострадавшими и семьями граждан, которых затронули ужасные события в Мюнстере». Его слова цитирует итальянский МИД на своей странице в Twitter.



Канцлер Австрии Себатьян Курц назвал произошедшее в Мюнстере «страшной новость». «Наши мысли с жертвами и родственниками», — написал он в посте, опубликованном на его странице в Twitter. Курц выразил надежду, что все пострадавшие полностью и в скором времени поправятся.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также выразил соболезнование в связи с инцидентом в Германии. Он написал в Twitter, что его мысли с теми, кого затронуло это событие. «Я желаю силы тем, кто их любит, пострадавшими и первыми, кто прибыл на место происшествия», — заявил он.

В Мюнстере автомобиль въехал в толпу около ресторана Kiepenkerl, который находится на одноименно площадь. Водитель транспортного средства покончил с собой, двое людей у кафе погибли, пострадали 20 человек. В немецком МВД заявили, что инцидент не связан с радикальным исламом. Также в ведомстве сказали, что у водителя было немецкое гражданство, и он является единственным подозреваемым в этом деле.



Ранее свои соболезнования Германии выразил российский президент Владимир Путина. Канцлер Германии Ангела Меркель сказал, что она была глубоко потрясена случившемся в Мюнстере и заявила, что будет сделано все возможное, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.