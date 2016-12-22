В МВД Германии уточнили число погибших при наезде на толпу в Мюнстре

В Германии в результате наезда автомобиля на толпу в Мюнстере погибли три человека, в том числе водитель. Об этом сообщил на пресс-конференции министр внутренний дел Германии Северный Рейн — Вестфалия Херберт Ройль, пишет Rheinische Post. Ранее сообщалось о четырех погибших, включая водителя машины, который покончил с собой.
Также Ройль отметил, что немецкие правоохранительные органы не связывают произошедшее с исламистами. Он добавил, что водителем машины был немецкий гражданин.
Автомобиль наехал на толпу в субботу, 7 апреля, около ресторана Kiepenkerl на одноименной площади. В результате пострадали 20 человек. В полиции сообщили, что подозреваемым в наезде был только один человек, а именно водитель машины.
Как сообщали немецкие СМИ, за рулем был 48-летний мужчина по имени Йенс Р. Он родился в городе Ольсберге, но жил в Мюнстере. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, у мужчины были психические отклонения.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнование канцлеру Германии Ангеле Маркель и президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с произошедшим. Также российский президент пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В свою очередь, канцлер заявила, что ее глубок потряс инцидент в Миюнстре. Она отметила, что будет сделано все возможное, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, а также будет оказана помощь родственникам погибших.