Путин выразил соболезнования Меркель в связи с гибелью людей в Мюнстере

Президент Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с гибелью людей в результате наезда грузового автомобиля на толпу в немецком городе Мюнстер. Об этом сообщает пресс-службу Кремля, передает ТАСС.
«В телеграмме соболезнования глава российского государства попросил передать слова искреннего сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.
Сама Меркель заявила, что «глубоко потрясена» случившемся в Мюнстере и пообещала, что «будет сделано все возможное, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и оказать поддержку родственникам погибших», пишет Deutsche Welle.
Грузовой автомобиль въехал в толпу людей на площади Kiepenkerl в центре Мюнстера 7 апреля. Жертвами стали четыре человека, еще несколько десятков пострадали. Четвертым погибшим стал водитель автомобиля, который впоследствии совершил самоубийство. По информации Rheinische Post, в результате случившегося пострадали около 30 человек. Представитель пожарной службы в свою очередь сообщал, что число пострадавших приближается к 50. По данным источника Reuters в правоохранительных органах, полиция рассматривают версию спланированной атаки.
Позже газета Süddeutsche Zeitung (SZ) и радиостанции NDR и WDR сообщили, что у подозреваемого в наезде на людей, 49-летнего немца, были психические отклонения. «По всей вероятности, речи о террористической подоплеке произошедшего не идет», — отмечала SZ.