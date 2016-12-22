Небензя сообщил о появляющихся новых фактах в деле об отравлении Скрипаля

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании появляются «все новые и новые интересные факты и свидетельства», которые могут «перевернуть все это дело». Об этом он сказал во фрагменте интервью в эфире на «Первом канале».



«У меня вообще в последнее время возникает вопрос — а был ли мальчик», — сказал Небензя (цитата по ТАСС).

В четверг, 5 апреля, на экстренном заседании Совета безопасности ООН, Небензя сообщил , что главный аргумент Лондона в деле об отравлении Скрипаля, в котором он винит Россию, «рассыпался на глазах». Во вторник, 3 апреля, глава химической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед сказал , что экспертам не удалось установить, из какой страны прибыло вещество, которым были отравлены Скрипаль и его дочь Юлия. Он отметил, что именно разведка сообщила о российским происхождении этого яда. Эйткенхед добавил, что в лаборатории идентифицировали его как боевое нервно-паралитическое вещество «Новичок».

«Мы определили, к какому конкретному классу веществ он относится и что это боевое отравляющее вещество, но это не наша работа — установить место его происхождения», — добавил глава лаборатории. Тогда он также рассказал, что процесс создания похожего яда очень сложный. Эйткенхед выразил мнение, что к нему могло быть причастно какое-то государство, а не частная группа людей. Он добавил, что противоядия от этого вещества у британской стороны нет.



В марте официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что «Новичок» мог прибыть из таких стран, как Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция и США. Она отметила, что эти страны с 90-х годов до настоящего времени «проводят интенсивные исследования веществ из проекта «Новичок».