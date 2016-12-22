Минобороны опубликовало снимки разрушенных кварталов в сирийской Ракке

Минобороны на своей странице в Twitter опубликовало фотографии аэрофотосъемки, на которых запечатлены разрушенные кварталы сирийского города Ракка.

Как утверждает ведомство, разрушения были «нанесены бомбардировками коалиции (международной коалиции во главе с США. — РБК.». По данным Минобороны, в результате этих действий разрушено большинство жилых зданий, мечетей, больниц, школ и объектов жизнеобеспечения.

В сообщении ведомства в Facebook говорится, что в результате «бомбардировок силами коалиции под обломками разрушенных зданий находятся тысячи тел погибших мирных жителей, которые разлагаются и отравляют водоносные слои». В Ракке, как пишет ведомство, не работает водопровод, нет электричества, не работают магазины, нет аптек и больниц и не проведено гуманитарное разминирование.

В Минобороны подчеркнули, что в числе тех, кто возвращается в Ракку, остается «высокий процент ранений и гибели в результате подрывов на неразорвавшихся боеприпасах и взрывоопасных предметах». По данным ведомства, с октября 2017 по март 2018 года в городе были ранены 658 человек, еще 130 человек погибли.

В октябре 2017 года н​аходящиеся в оппозиции к президенту Сирии Башару Асаду «Сирийские демократические силы» (СДС) сообщили об освобождении Ракки, которая ранее была столицей запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Спустя три дня возглавляемая США международная коалиция, поддерживающая СДС, подтвердила освобождение города.