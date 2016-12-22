Коалиция США отвергла обвинения в гибели 150 человек при ударе в Сирии

Антитеррористическая коалиция во главе с США отвергла обвинения в гибели 150 мирных жителей при авиаударе 20 марта 2017 года по школе возле города Ракка в Сирии. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель коалиции.

Вместе с тем представитель заявил, что у коалиции нет «твердых данных» о гибели гражданских в Сирии.

Накануне независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии опубликовала превью к докладу, в котором обвинила Россию и США в гибели мирных жителей во время авиаударов в Сирии.

«Авиаудар, упомянутый в докладе ООН, произошел поздно вечером 20 марта 2017 года. Мы определили, что по крайней мере одно заявление о гибели гражданских лиц при этом ударе было продублировано в связи с путаницей в датах — либо 20 марта, либо 21 марта после полуночи», — заявил агентству представитель коалиции.

По данным комиссии ООН, 20 марта 2017 года при бомбардировке силами коалиции населенного пункта Аль-Мансура, находящегося к юго-западу от Ракки, погибли не менее 150 человек, в том числе женщины и дети. «Оказавшиеся в ловушке в осажденном городе (осажденном коалицией и ее союзниками. — РБК), ​жители Ракки были использованы ИГ (запрещена в России) в качестве человеческих щитов, так же как и в Дейр-эз-Зоре», — указывается в превью доклада комиссии ООН.

В документе также содержатся обвинения в адрес властей Сирии, которые, по данным комиссии, минимум трижды наносили удары химическим оружием в Восточной Гуте в 2017 году. Кроме того, комиссия обвинила российские Воздушно-космические силы (ВКС) в нанесении ударов по густонаселенным районам города Атариб на западе провинции Алеппо в ноябре 2017 года. Тогда погибли 84 мирных жителя, еще 150 были ранены. Полную версию доклада комиссия представит 13 марта на 37-й сессии Совета по правам человека ООН.