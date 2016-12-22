Поддерживающие власти Сирии ополченцы обстреляли базу США в Ракке

В провинции Ракка на севере Сирии ополченцы, входящие в группировку «Сирийское сопротивление» и поддерживающие правительство страны, обстреляли военную базу США в ночь на 2 апреля. Об этом сообщает издание «Аль-Масдар» со ссылкой на заявление ополченцев.

В заявлении говорится, что члены группировки совершили обстрел минометными снарядами американской военной базы 92-й бригады, которая располагается в Айн-Исса — в пригороде Ракки.

Члены группировки добавили, что они планируют продолжить атаки на базы США, пока те не покинут сирийский регион.

В начале января экс-госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что военные США останутся в Сирии с целью противодействовать возрождению «Исламского государства» (запрещено в России). Он также отметил, что Вашингтон намерен противодействовать попыткам Ирана укрепить свои позиции в Сирии.

