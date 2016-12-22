WSJ сообщила о планах Белого дома ужесточить требования к импортным авто

Администрация президента США Дональда Трампа запланировала ужесточить экологические требования к импортируемым автомобилям. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в автомобильной отрасли и Белом доме.
По данным собеседников издания, президент поручил нескольким агентствам, среди которых Агентство по охране окружающей среды, разработать меры по ужесточению стандартов выбросов автомобилей, которые произведены за рубежом. В Белом доме рассчитывают, что ограничение поможет сделать цену на американские автомобили более привлекательной. Таким образом в администрации Белого дома планируют поддержать американскую автомобильную промышленность, поскольку стоимость импортных автомобилей возрастет за счет использования дорогих технологий, пояснили газете чиновники.
Инициатива пока остается на этапе планирования и сталкивается с препятствиями на пути осуществления. Администрация президента работает над юридическими вопросами, чтобы обосновать новые требования, которые могут привести к судебным искам. Некоторые члены администрации считают инициативу слишком радикальной.
Белый дом не ответил на запрос Wall Street Journal.
Одно из главных предвыборных обещаний Трампа было защитить отечественных производителей. Накануне Трамп пригрозил Пекину ввести торговые пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью $100 млрд. Торговое представительство США также опубликовало список из 1300 китайских товаров, среди которых есть продукции машиностроения, на которые могут быть введены 25-процентные пошлины.