WSJ сообщила о планах Белого дома ужесточить требования к импортным авто

Администрация президента США Дональда Трампа запланировала ужесточить экологические требования к импортируемым автомобилям. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в автомобильной отрасли и Белом доме.

По данным собеседников издания, президент поручил нескольким агентствам, среди которых Агентство по охране окружающей среды, разработать меры по ужесточению стандартов выбросов автомобилей, которые произведены за рубежом. В Белом доме рассчитывают, что ограничение поможет сделать цену на американские автомобили более привлекательной. Таким образом в администрации Белого дома планируют поддержать американскую автомобильную промышленность, поскольку стоимость импортных автомобилей возрастет за счет использования дорогих технологий, пояснили газете чиновники.

Инициатива пока остается на этапе планирования и сталкивается с препятствиями на пути осуществления. Администрация президента работает над юридическими вопросами, чтобы обосновать новые требования, которые могут привести к судебным искам. Некоторые члены администрации считают инициативу слишком радикальной.

Белый дом не ответил на запрос Wall Street Journal. ​

Одно из главных предвыборных обещаний Трампа было защитить отечественных производителей. Накануне Трамп пригрозил Пекину ввести торговые пошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью $100 млрд. Торговое представительство США также опубликовало список из 1300 китайских товаров, среди которых есть продукции машиностроения, на которые могут быть введены 25-процентные пошлины.