Росгвардия прокомментировала попадание Золотова в санкционный список США

Включение директора Росгвардии Виктора Золотова в санкционный список США не повлияет на выполнение войсками найиональной гвардии служебно-боевых задач. Об этом говорится в сообщении департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии, поступившем в РБК.

«Ведомство продолжит последовательно решать поставленные задачи по противодействию современным угрозам, основной из которых является борьба с терроризмом», — говорится в сообщении.

Глава Росгвардии Виктор Золотов попал в санкционный список Минфина США, опубликованный 6 апреля. Всего в перечень вошли 26 бизнесменов и чиновников, а также более десятка юридических лиц. В частности, под санкции попали глава Роскомнадзора Александр Жаров, председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг и член Совета Федерации Сулейман Керимов. Кроме того, ограничения коснутся компаний «Русал», «Русские машины», En+ Group, ГАЗ и других.