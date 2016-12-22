СМИ узнали о задержании куратора убийцы российского посла в Турции

Турецкие спецслужбы задержали «куратора» убийцы посла России Андрея Карлова Мевлюта Мерта Алтынташа. Об этом сообщает агентство Anadolu. Задержанный является экс-сотрудником управления по информационным технологиям и связи Турции, его имя не называется.

По данным издания, он является членом организации ФЕТО, которую власти страны считают причастной к организации попытки переворота летом 2016 года. Анкара считает ФЕТО террористической организацией.

В начале апреля турецкие власти выдали ордеры на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена и еще семи человек, которых правоохранительные органы подозревают в причастности к убийству Карлова. Решение об их аресте суд принял по итогам проведенного прокурором Анкары Адемом Акынчи расследования. В Минюсте США заявили, что Вашингтон рассмотрит возможность экстрадиции Гюлена.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Когда прибывший в Центр современного искусства российский посол произносил речь, турецкий полицейский Мевлют Мерт Алтынташ несколько раз выстрелил ему в спину. Алтынташа застрелили охранники. В рамках расследования по этому делу были арестованы несколько человек, в том числе трое сотрудников полиции.