В Росгвардии назвали бессмысленными санкции против главы ведомства

Санкции против директора Росгвардии Виктора Золотова не имеют никакого практического смысла. Об этом заявил советник главы ведомства Александр Хинштейн в разговоре с РБК.

«Нет никаких сомнений, что санкционный список связан с новым витком холодной войны и антироссийской истерии. Санкции не имеют никакого практического смысла. Директор Росгвардии не имеет ни активов, ни счетов в США и за рубежом. Что касается межведомственного взаимодействия с американскими коллегами, то в настоящее время такое взаимодействие отсутствует», — подчеркнул он.

«Мы рассматриваем это как признание и высокую оценку эффективности работы Росгвардии по защите национальных интересов», — подчеркнул Хинштейн.

6 апреля США опубликовали новый санкционный список, в который вошли 26 россиян и более десяти компаний. В него, в частности, попал директор Росгвардии Виктор Золотов.