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Глава Минтранса гарантировал готовность системы транспорта к ЧМ-2018
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Глава Минтранса гарантировал готовность системы транспорта к ЧМ-2018
ЧМ-2018, 18:03
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Глава Минтранса гарантировал готовность системы транспорта к ЧМ-2018

Глава Министерства транспорта России Максим Соколов заявил, что гарантирует готовность транспортной системы страны к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Об этом министр заявил в кулуарах форума «Транспортная неделя» корреспонденту РБК в ответ на соответствующий вопрос.​

«Она [система транспорта] будет готова [к ЧМ-2018] в полном объеме», — сказал Соколов. На уточняющий вопрос, готов ли министр гарантировать это лично, он ответил: «Конечно!»

В Москве прошла жеребьевка ЧМ-2018. Как это было
Общество

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи должны пройти в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Сочи и Екатеринбурге. В России реализуется целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» и программа подготовки и проведения ЧМ-2018. В проекте участвуют Минтранс, Росавиация, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», правительство Ростовской области и «Аэропорты регионов». Сумма расходов на организацию мероприятий и строительство спортивной, транспортной и другой инфраструктуры в 2014 году оценивалась в 620 млрд руб. В начале 2017 года эта сумма достигла 638 млрд руб. Были в том числе увеличены ассигнования на строительство спортивных объектов.

В рамках ​подготовки к ЧМ-2018 в столичном аэропорту Шереметьево в 2016 году начали строить терминал «В». Площадь здания составит 109,7 тыс. кв. м, а расчетная пропускная способность — до 20 млн пассажиров в год. Из-за ввода нового терминала и роста пассажиропотока воздушная гавань наймет в 2018 году еще 3 тыс. сотрудников. Во время чемпионата в терминале будут организованы фан-зоны для просмотра матчей. Объем инвестиций в проект составил 19 млрд руб.

Кроме того, 7 декабря закончилось строительство международного аэропорта Платов в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Его пропускная способность составляет 2 тыс. пассажиров в час, площадь пассажирского терминала — 50 тыс. кв. м. Общая сумма инвестиций в проект составила 47 млрд руб.

К чемпионату мира по футболу по Москве-реке начнут курсировать десять речных трамвайчиков с телескопической крышей. Каждый трамвайчик будет вмещать 44 пассажира.

Но экономисты, опрошенные РБК, заявили, что не ожидают существенного эффекта для экономики от проведения чемпионата. Как рассказал эксперт группы исследований АКРА Дмитрий Куликов, рост числа рабочих мест — временный эффект, который исчезнет после окончания турнира. Макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов отметил, что Россия потратит на чемпионат значительно больше, чем получит от него.

Теги: ЧМ-2018 , Минтранс , Максим Соколов
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