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МИД Франции подтвердил визит Макрона в Россию в мае
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МИД Франции подтвердил визит Макрона в Россию в мае
Отравление Скрипаля в Британии, 11:58
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МИД Франции подтвердил визит Макрона в Россию в мае

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил визит президента Эмманюэля Макрона в Россию в мае. «Поездка по-прежнему предусмотрена», — заявил министр в эфире радиостанции RTL.

«Мы хотим поддерживать честный, недвусмысленный, понятный и требовательный диалог с Россией», — добавил Ле Дриан.

В ответ на вопрос, отвечает ли Россия за отравление бывшего российского сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, Ле Дриан сказал, что участие российской стороны в этом деле является «единственным правдоподобным объяснением». Министр утверждает, что «только русские знают, как делать «Новичок».

Глава МИД Франции считает, что Россия должна уважать международное право. «Международное право — это самое важное наследие двадцатого века», — подытожил министр.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора в сентябре 2017 года предложил своему французскому коллеге стать основным гостем Петербургского международного экономического форума в 2018 году. Об этом в октябре рассказал РБК помощник российского лидера по внешней политике Юрий Ушаков. ПМЭФ должен пройти 24–26 мая.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления. По версии Лондона, они были отравлены привезенным из России нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Москва все обвинения отрицает.
 

Теги: МИД Франции , Эмманюэль Макрон
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