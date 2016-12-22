Путин призвал все страны активнее оказывать Сирии гуманитарную помощь

Президент России Владимир Путин призвал страны мира активнее вкладывать средства в восстановление Сирии. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Турции и Ирана, сообщает ТАСС.

«Кроме политического урегулирования нужно, чтобы люди могли жить в нормальных условиях. И без капитальных, крупных вложений, со стороны в том числе, ничего не удастся сделать», — отметил Путин. По его словам, многие говорят о необходимости предоставления Дамаску гуманитарной помощи, но «никто практически ничего не делает, кроме Ирана, Турции и России».

Он добавил, что также существуют небольшие поставки по линии ООН, «но этого совершенно недостаточно».

Ранее Путин заявил, что Москва и Анкара вместе построят больницу в Сирии для беженцев из Восточной Гуты.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил о разгроме запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». При этом Путин рассказал, что, по имеющейся у него информации, со стороны боевиков готовятся провокации с применением химоружия.

«В качестве общей стратегической цели видим окончательный разгром террористов, которые не оставляют попыток дестабилизировать ситуацию на земле, пытаются сорвать усилия по продвижению мирного процесса», — подчеркнул российский лидер.