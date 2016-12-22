Суд получил иск Роскомнадзора с требованием заблокировать Telegram

​Таганский суд Москвы получил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает «РИА Новости».



Как отмечается в сообщении, пока суд не вынес никаких процессуальных решений по данному иску, и он был передан судье, чтобы он его изучил.

Роскомнадзор подал исковое заявление против Telegram в Таганский суд Москвы в пятницу, 6 апреля. В ведомстве отметили, что решили обратиться в суд с требованием блокировки мессенджера, потому что Telegram не предоставил по требованию ФСБ ключи шифрования переписки своих пользователей.

Партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко в разговоре с РБК отметил, что, вероятнее всего, иск Роскомнадзора будет удовлетворен, так как действующее в России законодательство обязывает организатора распространения информации при использовании дополнительного кодирования электронных сообщений и (или) при предоставлении такой возможности пользователям предоставить ФСБ все необходимое для декодирования.

В Telegram сообщили, что не будут предоставлять ключи шифрования, потому что это технически невозможно. В компании отметили, что пользователи мессенджера могут выбрать для общения два типа чатов, «облачный» и «секретный». Сообщения в «облаке» зашифрованы и хранятся в разных местах, а переписка в «секретных» чатах не сохраняется на серверах вообще. В Telegram пояснили, что одна из частей ключа шифра «не покидает пользовательского устройства» и никуда не передается, поэтому администратор мессенджера не может декодировать сообщения.

ФСБ требует предоставить Telegram ключи от шифрования переписок его пользователей с лета 2017 года. Однако российские правоохранительные органы получают отказ. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что требования ФСБ «не совместимы с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности» его продукта. Кроме того, по его мнению, требуя предоставить доступ к личной переписке пользователей, российское ведомство нарушает право граждан России на тайну переписки, которое прописано в Конституции.