VEON продаст свое подразделение в Таджикистане

Телекоммуникационный холдинг VEON, владеющий 100% российской сотовой компании «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»), продаст свое подразделение в Таджикистане ООО «Таком» компании ZET Mobile. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя VEON.

Продажа «Таком» объясняется стратегией холдинга по оптимизации своего портфеля активов и ухода с рынков с незначительным присутствием.

Bloomberg также сообщил, что за последние четыре года VEON продал свой бизнес в Канаде, Лаосе и некоторых африканских странах.

Ранее, 27 марта, стало известно, что глава холдинга VEON Жан-Ив Шарлье покинет свою должность. По словам аналитиков, его преемнику предстоит сменить стратегию компании, поскольку капитализация компании в марте достигла исторического минимума на бирже NASDAQ — она составила $5,76 млрд при цене $2,55 за одну депозитарную расписку.