В МВД опровергли предъявление обвинения братьям Магомедовым

Обвинение совладельцам группы «Сумма», братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым пока не предъявлено. Об этом РБК сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Появившаяся в СМИ информация о предъявлении Магомедовым обвинения не соответствует действительности», — сказала Волк. «У следствия есть 45 дней для предъявления обвинения», — добавила она.

Ранее о предъявлении обвинения сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

5 апреля суд наложил арест на деньги Магомедовых, изъятые в ходе обысков. Сумму в суде не озвучили.

​О задержании братьев Магомедовых РБК сообщил в ночь на 31 марта. Им инкриминируют хищение из федерального и регионального бюджетов в общей сложности 2,5 млрд руб. Также их обвиняют в создании преступного сообщества. На заседании суда по мере пресечения Магомедовы заявили, что вину не признают, и попросили отпустить их под залог в размере 2,5 млрд руб. Однако суд поместил их под стражу до 30 мая.

Жалобу на арест предпринимателей суд рассмотрит 16 апреля.

Третьим подозреваемым проходит глава входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов, он арестован и подозревается в хищении 668,9 млн руб.

