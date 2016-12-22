Британия пообещала поделиться итогами анализов ОЗХО по «делу Скрипаля»

Лондон предоставит результаты анализов проб, которые были взяты Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила постпред Великобритании в ООН Карен Пирс, сообщает «Интерфакс».

Итоги анализа будут получены на следующей недели, отмечали ранее в ОЗХО. По словам гендиректора организации Ахмета Узюмджю, специалисты подготовят доклад и передадут его копию властям Соединенного Королевства. Он подчеркивал, что другие страны смогут получить доклад только при согласии Британии. При этом, по его словам, Лондон пожелал быть максимально открытым по этому вопросу и «отдает предпочтение раскрытию доклада государствам-участникам ОЗХО».

Узюмджю подчеркивал, что работа специалистов ОЗХО ведется независимо, эксперты не участвовали в расследовании по «делу Скрипаля», проводимым британскими властями. Лондон 4 апреля отказался проводить совместное расследование инцидента с Москвой.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Британские власти возлагают ответственность за нападение на россиян на Москву, в России отрицают причастность к отравлению Скрипалей.