Посольство России получило ответ МИД Британии о состоянии Юлии Скрипаль

Посольство России в Великобритании получило срочную ноту МИД Соединенного Королевства с данными о состоянии Юлии Скрипаль, дочери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которых отравили в начале марта в городе Солсбери. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

После того, как Юлия Скрипаль пришла в сознание, ей передали предложение посольства об организации консульского доступа. «Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться нашим предложением, и если да, то когда», — отмечается в сообщении. В посольстве отметили, что консулы выедут в Солсбери после получения соответствующего подтверждения.

В то же время британский МИД отказался сообщить о состоянии здоровья Сергея Скрипаля, так как он «рассматривается только как британский гражданин, несмотря на то, что у него имеется также и российское гражданство и он полностью сохраняет все права гражданина России». В посольстве подчеркнули, что получили ответ о состоянии Юлии Скрипаль спустя месяц после инцидента в Солсбери.

О том, что Юлия Скрипаль пришла в сознание, стало известно 29 марта. Через день медики сообщили, что она может самостоятельно есть и пить. Пострадавшая сделала первое заявление 5 апреля. «Я уверена, что вы понимаете, что вся эта история несколько сбивает с толку. Я надеюсь, что вы будете уважать частную жизнь во время всего периода выздоровления», — заявила Юлия Скрипаль.

Видео: Россия 24 / YouTube

Племянница Сергея Скрипаля 5 апреля передала телеканалу «Россия 1» запись телефонного разговора Юлии Скрипаль с ее двоюродной сестрой Викторией, проживающей в России. Однако телеканал не смог подтвердить подлинность записи. «Все нормально, все решаемо, никто не умер. Сейчас [отец] отдыхает, спит. У всех здоровье нормальное. Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь», — сообщила Юлия Скрипаль.