«Артдокфест» сообщил о штрафе за показ фильма о войне в Донбассе

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал дирекцию фестиваля «Артдокфест» на 100 тыс. руб. за два показа фильма Беаты Бубенец «Полет пули» о войне в Донбассе без прокатного удостоверения. Об этом говорится в открытом письме «Артдокфеста».

Согласно письму, суд состоялся без представителей дирекции фестиваля. Организаторы не получили повестки, поскольку она была отправлена в «Дом кино» и вручена третьим лицам.

«В своем решении мировой судья не учел принципиально важную вещь — по российскому законодательству зарубежному фильму для участия и демонстрации в рамках Международного кинофестиваля, проводимого на территории РФ, прокатное удостоверение государственного образца не требуется», — указано в письме.

Оба показа фильма, за который суд оштрафовал дирекцию «Артдокфеста», прошли в декабре 2017 года. При этом оба показа были сорваны.

9 декабря во время показа к режиссеру Бубенец и президенту фестиваля Виталию Манскому подошли двое мужчин и женщина и заявили, что выступают против показа фильма.​ 10 декабря активисты националистической группировки SERB разбрызгали около экрана едкую жидкость и требовали остановить сеанс с криками «Не будет фильма против русских!». Позднее суд арестовал на семь суток одного из активистов Виталия Леонтьева за неповиновение полиции в ходе показа.