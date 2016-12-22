Суд арестовал решившего помешать активистам SERB сорвать фильм о Донбассе

Пресненский суд Москвы назначил семь суток административного ареста за неповиновение полиции Виталию Леонтьеву, который 10 декабря пытался помешать активистам движения SERB сорвать показ фильма «Полет пули» в кинотеатре «Октябрь». Об этом РБК сообщил пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Пресненский суд признал Леонтьева виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП России (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на семь суток», — сказал представитель суда.

Леонтьев рассказал «ОВД-Инфо», что он пришел на сеанс как зритель. Когда активисты SERB во время сеанса начали «оскорблять присутствующих», он «не стал терпеть подобных выходок и вступил с ними в полемику». Когда полиция появилась в зале, Леонтьева задержали вместе с активистами.

В воскресенье, 10 декабря, активисты движения ворвались в кинотеатр «Октябрь» и сорвали показ документального фильма «Полет пули» о Донбассе. Активисты разбрызгали около экрана едкую жидкость и требовали остановить сеанс, также они начали угрожать зрителям. Прибывшие полицейские задержали участников SERB, несколько человек, в том числе лидер движения Игорь Бекетов, уже арестованы также на семь суток.