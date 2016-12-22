Президент Казахстана поручил размещать игровые на нижних этажах ТЦ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил размещать детские игровые зоны в торговых центрах на нижних этажах. Об этом он заявил на совещании по развитию Астаны, передает NUR.KZ.

«В​езде детские площадки, почему их надо ставить на самом верхнем этаже, а не внизу? Там торговое может быть вверху, а детские игровые надо на нижние этажи. В будущем при застройке надо ставить такую задачу для мегапроектов», — сказал президент.

В ходе совещания Назарбаев упомянул трагедию в Кемерово, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Детская игровая зона, в которой, по данным следствия, начался пожар, находилась на четвертом этаже комплекса.

Глава Казахстана заявил, что в стране нужно наладить проверки пожарной безопасности. «Сейчас по моему поручению проверяется, да, кругом? Проверяется. Вот, пока красный петух не клюнет — у нас ничего не делается», — добавил он.

По всей России после пожара в Кемерово начались проверки пожарной безопасности в общественных местах, в том числе в торговых комплексах. 4 апреля в Генпрокуратуре отчитались о закрытии 15 ТЦ по всей стране. В надзорном ведомстве уточняли, что самыми распространенными нарушениями является отсутствие указателей выхода, захламленное состояние эвакуационных выходов и неработающие системы противопожарной сигнализации и тушения.

В российской Госдуме также обсуждается инициатива переноса детских игровых зон и кинотеатров на первые этажи. Парламентарии признали, что в таком случае все торговые центры придется перестраивать.