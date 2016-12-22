Эксперты усомнились в установлении Британией места производства «Новичка»

Выяснить за четыре дня, где было произведено вещество «Новичок», которым отравили Скрипалей, невозможно, заявил РБК бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

«В течение четырех дней можно выяснить только, если ты сам все это сделал. Ни в каком другом варианте так быстро это выяснить нельзя», — сказал он.

По его словам, «секретная» российская лаборатория, которая изготовила «Новичок», не могла находиться в Москве. «Точно можно сказать, что это не Москва и никак не Ясенево. Это большой город, тут и режим секретности сложнее соблюдать и по соображениям безопасности, если уж в Советском Союзе его производили только в Узбекистане и там же испытывали. А почему возникла версия с Ясенево, это тоже понятно. Все британские шпионы в разведшколе, первое, что узнают о России, что есть главный противник — это служба внешней разведки, штаб-квартира которой находится в Ясенево», — отметил эксперт.

Бывший инспектор ООН в Ираке Антон Уткин считает, что все разведданные, которые есть у Британии относительно места производства «Новичка» в России, недостоверны.

«Если какая-то страна получает информацию, что другая страна производит химическое оружие, то она просит ОЗХО провести инспекцию по запросу. И страна, которую обвиняют в незаконной деятельности, не имеет права отказать. То есть приедет инспекционная группа на это место, они зайдут в лабораторию, возьмут все анализы, которые захотели, все бумаги, проверят все химикаты, переговорят со всеми людьми, и страна не может препятствовать им в этом. Если там производился «Новичок», то анализы лабораторных столов, вентиляционных тяг и прочего покажут присутствие там «Новичка», — рассказал он.

По словам Уткина, после этого против страны, нарушившей конвенцию, применяются крайне серьезные санкции и меры.

«Великобритания не попросила провести инспекцию по запросу по одной простой причине — она не может подвергать свою репутацию риску, в том случае, если окажется, что там ничего нет. Это означает, что Британия не может рассчитывать на достоверность разведданных, которые у них есть, потому что в противном случае уже давно была бы инспекция по запросу», — сказал он, подчеркнув, что о достоверности информации можно говорить, если страна может поставить на кон свою репутацию.

«В противном случае, это просто разговоры, просто слова», — рассказал он.

Ранее The Times со ссылкой на британские спецслужбы сообщила, что лаборатория, в которой было разработано нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, находится в России. Точное место названо не было.

The Sun неоднократно писала, что одна из немногих лабораторий, где можно создать «Новичок», расположена в ​московском районе Ясенево, где находится Служба внешней разведки России (СВР).

Осужденный в России за работу на британскую разведку Сергей Скрипаль, проживающий с 2010 года в Великобритании, вместе с дочерью Юлией был найден без сознания в Солсбери 4 марта. Британские власти заявили, что он был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Ответственность за инцидент Лондон возложил на Россию. Москва все обвинения отвергает.