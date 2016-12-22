Скворцова рассказала детям о пользе доброго отношения к окружающим

Министр здравоохранения Вероника Скворцова для поддержания здорового образа жизни посоветовала доброжелательно относиться к окружающим. Об этом она рассказала ученикам школы №1253 на запуске открытых уроков, посвященных здоровому образу жизни, передает корреспондент РБК.

«Доброжелательное отношение к близким и окружающим тебя людям — это один из компонентов здорового образа жизни», — заявила Скворцова.

Министр подчеркнула, что «нет ничего более ценного для человека, чем его здоровье и жизнь». «Даже генетика может быть поправлена здоровым образом жизни», — отметила Скворцова.

Она рассказала, что для здоровья важно «потребление овощей и фруктов, избегание избытка соли и сахара, регулярные физические нагрузки». Министр также призвала учеников задуматься о вреде курения.

Мероприятие также посетила министр образования и науки Ольга Васильева. Она отметила, что «в век технологий необходимо обратить внимание на правильное распределение времени за компьютером и безопасность получаемой информации». «Информация, которую мы черпаем, не всегда бывает полезной — даже опасной. Мы должны понимать, какая информация для нас бывает позитивной, а какая — негативной», — пояснила министр. Она подчеркнула, что «новые технологии — это хорошо, но надо относиться к ним с осторожностью».

В декабре 2017 года председатель правительства Дмитрий Медведев выступил с предложением о запуске проекта «Цифровая школа» — в его рамках предполагается внедрить современные технологии в образование и формировать у школьников навыки работы в цифровой среде. «Дети должны получить эти знания уже в школе, чтобы в будущем они могли оперировать всеми необходимыми инструментами для обработки большого массива информации, могли освободить силы для творчества и повысить эффективность своего труда в будущем», — сказал тогда премьер.

Васильева в середине февраля предупредила о потенциальных проблемах, связанных с влиянием новых технологий на подростковую психологию. «Мы сами сейчас в «цифре», компьютере, сидим с утра до ночи. Нет исследований. У нас нет исследований, как и что влияет на подростковую психологию», — говорила она.