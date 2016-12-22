Васильева назвала «дичью» поспешную цифровизацию школы

Глава Министерства образования Ольга Васильева уверена, что вложения в цифровое образование невозможны без фундаментальных исследований в области когнитивных наук. Об этом она рассказала в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи, передает корреспондент РБК.

«Это дичь. Невозможно ввести «цифру» в школе, не зная как она будет влиять на детей определенного возраста. Этого нельзя делать. Невозможно этим заниматься, не зная как это отражается на детях в раннем возрасте», — заявила Васильева.

Министр подчеркнула, что ее ведомство поддерживает идею «цифровой школы», считает необходимым продвижение в этой сфере. «Иначе каменный век», — подчеркнула Васильева. Однако, по ее мнению, предварительно необходимо изучить возможные последствия.

«Гаджеты при использовании в раннем возрасте — где эти исследования? Мы сами сейчас в «цифре», компьютере, сидим с утра до ночи. Нет исследований. У нас нет исследований, как и что влияет на подростковую психологию», — отметила Васильева.