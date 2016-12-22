Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил запустить проект «Цифровая школа», который поможет внедрить современные технологии в образовательный процесс. Об этом глава кабмина заявил на заседании правительства по приоритетным проектам, передает корреспондент РБК.

Проект, в частности, направлен на формирование у школьников навыков в цифровом мире, обучение анализу данных, элементам программирования, на создание цифровых проектов для будущей профессии, в технике, цифровой медицине.

По мнению премьер-министра, цифровые технологии необходимо внедрять уже со школы.

«Дети должны получить эти знания уже в школе, чтобы в будущем они могли оперировать всеми необходимыми инструментами для обработки большого массива информации, могли освободить силы для творчества и повысить эффективность своего труда в будущем», — сказал Медведев. По его словам, молодому поколению проще осваивать современные технологии, оно глубже погружено в «цифровые принципы» современной жизни.

«Важно, чтобы этот проект реализовывался не только самими школьниками, но и их учителями. Непрерывный процесс обучения и для самих школьников и учителей — технологии меняются и невозможно раз и навсегда получить знания в сфере технологий», — подчеркнул премьер-министр.

Медведев добавил, что каждая школа должна быть оснащена высокоскоростным интернетом, в них должны быть созданы условия для онлайн и дистанционного образования, включая учебные заведения в труднодоступных районах.

По данным ноябрьского опроса ВЦИОМа, 82% россиян выступили за то, чтобы в школах детей учили навыкам общения в реальной жизни. Еще 19% респондентов выступили против таких уроков. 73% опрошенных сочли необходимым начать изучение Правил дорожного движения в школах.

Помимо этого, 63% россиян поддержали идею введения уроков по основам военной подготовки. Также почти половина опрошенных пожелали, чтобы школьникам преподавали основы финансовой грамотности.