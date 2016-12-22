МИД России заявил об ослабляющих безопасность в Европе действиях НАТО

Усилия НАТО по военной помощи странам Балтии не улучшают, а ослабляют ситуацию с безопасностью в Европе. Об этом заявил журналистам Александр Грушко, заместитель министра иностранных дел России в кулуарах Московской конференции по безопасности, отвечая на просьбу прокомментировать предоставление американской стороной помощи прибалтийским странам, сообщает «РИА Новости».

«США продолжают двойственную линию, с одной стороны, на усиление восточного фланга и создание плацдарма для проецирования силы, с другой стороны, это очевидно, подталкивают союзников к неукоснительному выполнению требований Вашингтона о повышении военного бюджета до 2%», — пояснил Грушко. Здесь, по его словам, видна заинтересованность американской стороны в том, чтобы эти деньги тратились в первую очередь на приобретение вооружения США.

Речь идет о заявлении Белого дома, согласно которому, президент США Дональд Трамп планирует предоставить Эстонии, Латвии и Литве военную помощь на $170 млн. В США планируют укреплять систему безопасности в Прибалтике в рамках двух специальных программ. Заявление было сделано в день встречи Трампа с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, президентом Литвы Далей Грибаускайте и президентом Латвии Раймондсом Вейонисом в Вашингтоне 3 апреля. Стороны обсудили сотрудничество в сфере безопасности и улучшение экономических взаимоотношений.